Синцова (Хохлова) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синцова (Хохлова) Анна Петровна

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Место рождения

Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1762

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Хохлов Пётр Иванович

Мать: Хохлова Мария Фёдорова

Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Варвара Александровна

Отец ребёнка: Синцов Александр Саввович

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1796

Сын: Синцов Андрей Александрович

Отец ребёнка: Синцов Александр Саввович

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Катерина Александровна

Отец ребёнка: Синцов Александр Саввович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синцов Александр Саввович

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816
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