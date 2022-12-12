Синцова (Хохлова) Анна Петровна
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Хохлов Пётр Иванович
Мать: Хохлова Мария Фёдорова
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Варвара Александровна
Отец ребёнка: Синцов Александр Саввович
Рождение ребёнка
1796
Сын: Синцов Андрей Александрович
Отец ребёнка: Синцов Александр Саввович
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Катерина Александровна
Отец ребёнка: Синцов Александр Саввович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816