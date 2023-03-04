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Хохлов Пётр Иванович

Место рождения

Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1740

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Хохлов Иван Афанасьевич

Мать: не указана

Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хохлова (Суслова) Мария Фёдорова

Место жительства
Неизвестно
Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Хохлов Наум Петрович

Мать ребёнка: Хохлова (Суслова) Мария Фёдорова

Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Синцова (Хохлова) Анна Петровна

Мать ребёнка: Хохлова (Суслова) Мария Фёдорова

Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Хорошавина (Хохлова) Елена Петровна

Мать ребёнка: Хохлова (Суслова) Мария Фёдорова

Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Хохлов Александр Петрович

Мать ребёнка: Хохлова (Суслова) Мария Фёдорова

Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Хохлов Андрей Петрович

Мать ребёнка: Хохлова (Суслова) Мария Фёдорова

Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1795

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