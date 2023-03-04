Хохлов Пётр Иванович
Место рождения
Дата рождения1740
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Хохлов Иван Афанасьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1760
Сын: Хохлов Наум Петрович
Мать ребёнка: Хохлова (Суслова) Мария Фёдорова
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Синцова (Хохлова) Анна Петровна
Мать ребёнка: Хохлова (Суслова) Мария Фёдорова
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Хорошавина (Хохлова) Елена Петровна
Мать ребёнка: Хохлова (Суслова) Мария Фёдорова
Рождение ребёнка
1775
Сын: Хохлов Александр Петрович
Мать ребёнка: Хохлова (Суслова) Мария Фёдорова
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Хохлова (Суслова) Мария Фёдорова
Смерть
После 1795