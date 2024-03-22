Хохлов Наум Петрович
Место рождения
Дата рождения1760
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Хохлов Пётр Иванович
Мать: Хохлова Мария Фёдорова
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Степанида Наумовна
Мать ребёнка: Хохлова Евдокия Анисимова
Рождение ребёнка
1794
Сын: Хохлов Ефим Наумович
Мать ребёнка: Хохлова Евдокия Анисимова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795