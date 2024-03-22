Хохлов Наум Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХохлов Наум Петрович

Хохлов Наум Петрович

Место рождения

Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1760

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Хохлов Пётр Иванович

Мать: Хохлова Мария Фёдорова

Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Степанида Наумовна

Мать ребёнка: Хохлова Евдокия Анисимова

Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Хохлов Ефим Наумович

Мать ребёнка: Хохлова Евдокия Анисимова

Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хохлова Евдокия Анисимова

Место жительства
Неизвестно
Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1795
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close