Хохлова Евдокия Анисимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлова Евдокия Анисимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1760 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Степанида Наумовна

Отец ребёнка: Хохлов Наум Петрович

Рождение ребёнка
1794

Сын: Хохлов Ефим Наумович

Отец ребёнка: Хохлов Наум Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хохлов Наум Петрович

Смерть
После 1795
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