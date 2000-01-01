Хохлова Евдокия Анисимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Степанида Наумовна
Отец ребёнка: Хохлов Наум Петрович
Рождение ребёнка
1794
Сын: Хохлов Ефим Наумович
Отец ребёнка: Хохлов Наум Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хохлов Наум Петрович
Смерть
После 1795