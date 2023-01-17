Хохлова (Суслова) Мария Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Рождение ребёнка
1760
Сын: Хохлов Наум Петрович
Отец ребёнка: Хохлов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Синцова Анна Петровна
Отец ребёнка: Хохлов Пётр Иванович
Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Хорошавина Елена Петровна
Отец ребёнка: Хохлов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
1775
Сын: Хохлов Александр Петрович
Отец ребёнка: Хохлов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Хохлов Пётр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хохлов Пётр Иванович
Смерть
После 1795