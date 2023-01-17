Хохлова (Суслова) Мария Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлова (Суслова) Мария Фёдорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Суслов Фёдор Лаврентивич

Мать: Суслова Мария Григориевна

Рождение ребёнка
1760

Сын: Хохлов Наум Петрович

Отец ребёнка: Хохлов Пётр Иванович

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Синцова Анна Петровна

Отец ребёнка: Хохлов Пётр Иванович

Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Хорошавина Елена Петровна

Отец ребёнка: Хохлов Пётр Иванович

Рождение ребёнка
1775

Сын: Хохлов Александр Петрович

Отец ребёнка: Хохлов Пётр Иванович

Рождение ребёнка
1777

Сын: Хохлов Андрей Петрович

Отец ребёнка: Хохлов Пётр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хохлов Пётр Иванович

Смерть
После 1795
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