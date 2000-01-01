Суслова (Еровикова) Мария Григориевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смертиПосле 1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1722
Дочь: Бакулина Ирина Фёдорова
Отец ребёнка: Суслов Фёдор Лаврентивич
Рождение
1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Хохлова Мария Фёдорова
Отец ребёнка: Суслов Фёдор Лаврентивич
Рождение ребёнка
1742
Отец ребёнка: Суслов Фёдор Лаврентивич
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Анна Фёдорова
Отец ребёнка: Суслов Фёдор Лаврентивич
Рождение ребёнка
1754
Отец ребёнка: Суслов Фёдор Лаврентивич
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Степанида Фёдорова
Отец ребёнка: Суслов Фёдор Лаврентивич
Рождение ребёнка
1760
Отец ребёнка: Суслов Фёдор Лаврентивич
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Татьна Фёдорова
Отец ребёнка: Суслов Фёдор Лаврентивич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1764