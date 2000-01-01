Суслова (Еровикова) Мария Григориевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суслова (Еровикова) Мария Григориевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

После 1764

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1722

Дочь: Бакулина Ирина Фёдорова

Отец ребёнка: Суслов Фёдор Лаврентивич

Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1738

Дочь: Хохлова Мария Фёдорова

Отец ребёнка: Суслов Фёдор Лаврентивич

Рождение ребёнка
1742

Сын: Суслов Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Суслов Фёдор Лаврентивич

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Анна Фёдорова

Отец ребёнка: Суслов Фёдор Лаврентивич

Рождение ребёнка
1754

Сын: Суслов Радион Фёдорович

Отец ребёнка: Суслов Фёдор Лаврентивич

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Степанида Фёдорова

Отец ребёнка: Суслов Фёдор Лаврентивич

Рождение ребёнка
1760

Сын: Суслов Наум Фёдорович

Отец ребёнка: Суслов Фёдор Лаврентивич

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Татьна Фёдорова

Отец ребёнка: Суслов Фёдор Лаврентивич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суслов Фёдор Лаврентивич

Смерть
После 1764
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