Суслов Фёдор Лаврентивич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суслов Фёдор Лаврентивич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1711

Дата смерти

После 1764

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: Суслов Лаврентий Ларионович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1722

Дочь: Бакулина Ирина Фёдорова

Мать ребёнка: Суслова Мария Григориевна

Рождение ребёнка
1738

Дочь: Хохлова Мария Фёдорова

Мать ребёнка: Суслова Мария Григориевна

Рождение ребёнка
1742

Сын: Суслов Василий Фёдорович

Мать ребёнка: Суслова Мария Григориевна

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Анна Фёдорова

Мать ребёнка: Суслова Мария Григориевна

Рождение ребёнка
1754

Сын: Суслов Радион Фёдорович

Мать ребёнка: Суслова Мария Григориевна

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Степанида Фёдорова

Мать ребёнка: Суслова Мария Григориевна

Рождение ребёнка
1760

Сын: Суслов Наум Фёдорович

Мать ребёнка: Суслова Мария Григориевна

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Татьна Фёдорова

Мать ребёнка: Суслова Мария Григориевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суслова Мария Григориевна

Смерть
После 1764
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