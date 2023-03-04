Суслов Фёдор Лаврентивич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1711
Дата смертиПосле 1764
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец: Суслов Лаврентий Ларионович
Рождение ребёнка
1722
Дочь: Бакулина Ирина Фёдорова
Мать ребёнка: Суслова Мария Григориевна
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Хохлова Мария Фёдорова
Мать ребёнка: Суслова Мария Григориевна
Рождение ребёнка
1742
Мать ребёнка: Суслова Мария Григориевна
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Анна Фёдорова
Мать ребёнка: Суслова Мария Григориевна
Рождение ребёнка
1754
Мать ребёнка: Суслова Мария Григориевна
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Степанида Фёдорова
Мать ребёнка: Суслова Мария Григориевна
Рождение ребёнка
1760
Мать ребёнка: Суслова Мария Григориевна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Татьна Фёдорова
Мать ребёнка: Суслова Мария Григориевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1764