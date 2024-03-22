Хохлов Иван Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1708
Дата смертиПосле 1764
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: Хохлов Афанасий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1732
Сын: Хохлов Илья Иванович
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Бакулина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1740
Сын: Хохлов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
1744
Рождение ребёнка
1746
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1764