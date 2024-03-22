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Хохлов Иван Афанасьевич

Место рождения

Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1708

Дата смерти

После 1764

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: Хохлов Афанасий Афанасьевич

Мать: не указана

Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1732

Сын: Хохлов Илья Иванович

Мать ребёнка: не указана

Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1734

Дочь: Бакулина Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Хохлов Пётр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Хохлов Фёдор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Хохлов Семен Иванович

Мать ребёнка: не указана

Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1764
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