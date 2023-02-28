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Хохлов Илья Иванович

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Место рождения

Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1732

Дата смерти

После 1764

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Хохлов Иван Афанасьевич

Мать: не указана

Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Матрена Ильинична

Мать ребёнка: Хохлова Татьяна Никифорова

Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Васса Ильинична

Мать ребёнка: Хохлова Татьяна Никифорова

Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Хохлов Алексей Ильич

Мать ребёнка: Хохлова Татьяна Никифорова

Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Хохлов Никита Ильич

Мать ребёнка: Хохлова Татьяна Никифорова

Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Хохлов Пётр Ильич

Мать ребёнка: Хохлова Татьяна Никифорова

Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хохлова Татьяна Никифорова

Место жительства
Неизвестно
Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1764
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