Хохлов Илья Иванович
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смертиПосле 1764
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Хохлов Иван Афанасьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Матрена Ильинична
Мать ребёнка: Хохлова Татьяна Никифорова
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Васса Ильинична
Мать ребёнка: Хохлова Татьяна Никифорова
Рождение ребёнка
1757
Сын: Хохлов Алексей Ильич
Мать ребёнка: Хохлова Татьяна Никифорова
Рождение ребёнка
1759
Сын: Хохлов Никита Ильич
Мать ребёнка: Хохлова Татьяна Никифорова
Рождение ребёнка
1762
Сын: Хохлов Пётр Ильич
Мать ребёнка: Хохлова Татьяна Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1764