Хохлова (Мильчакова) Татьяна Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлова (Мильчакова) Татьяна Никифорова

Место рождения

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1739

Дата смерти

После 1764

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Матрена Ильинична

Отец ребёнка: Хохлов Илья Иванович

Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Васса Ильинична

Отец ребёнка: Хохлов Илья Иванович

Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Хохлов Алексей Ильич

Отец ребёнка: Хохлов Илья Иванович

Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Хохлов Никита Ильич

Отец ребёнка: Хохлов Илья Иванович

Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Хохлов Пётр Ильич

Отец ребёнка: Хохлов Илья Иванович

Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хохлов Илья Иванович

Место жительства
Неизвестно
Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1764
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