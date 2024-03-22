Хохлова (Мильчакова) Татьяна Никифорова
Место рождения
Дата рождения1739
Дата смертиПосле 1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Матрена Ильинична
Отец ребёнка: Хохлов Илья Иванович
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Васса Ильинична
Отец ребёнка: Хохлов Илья Иванович
Рождение ребёнка
1757
Сын: Хохлов Алексей Ильич
Отец ребёнка: Хохлов Илья Иванович
Рождение ребёнка
1759
Сын: Хохлов Никита Ильич
Отец ребёнка: Хохлов Илья Иванович
Рождение ребёнка
1762
Сын: Хохлов Пётр Ильич
Отец ребёнка: Хохлов Илья Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хохлов Илья Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1764