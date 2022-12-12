Синцов Александр Саввович
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смерти1802
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Синцов Савва Михайлович
Мать: Синцова Ефимия Анафриева
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Варвара Александровна
Мать ребёнка: Синцова Анна Петровна
Рождение ребёнка
1796
Сын: Синцов Андрей Александрович
Мать ребёнка: Синцова Анна Петровна
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Катерина Александровна
Мать ребёнка: Синцова Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Синцова Анна Петровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1802