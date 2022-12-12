Синцов Александр Саввович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСинцов Александр Саввович

Синцов Александр Саввович

avatar

Место рождения

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1766

Дата смерти

1802

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Синцов Савва Михайлович

Мать: Синцова Ефимия Анафриева

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Варвара Александровна

Мать ребёнка: Синцова Анна Петровна

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1796

Сын: Синцов Андрей Александрович

Мать ребёнка: Синцова Анна Петровна

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Катерина Александровна

Мать ребёнка: Синцова Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синцова Анна Петровна

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
1802
Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close