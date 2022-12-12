Синцова (?) Ефимия Анафриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синцова (?) Ефимия Анафриева

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Место рождения

д. Новокшёновская

Дата рождения

1747

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Анафрий

Мать: не указана

д. Новокшёновская
Рождение ребёнка
1766

Сын: Синцов Александр Саввович

Отец ребёнка: Синцов Савва Михайлович

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1774

Сын: Синцов Михаил Саввович

Отец ребёнка: Синцов Савва Михайлович

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синцов Савва Михайлович

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795
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