Синцова (?) Ефимия Анафриева
Место рожденияд. Новокшёновская
Дата рождения1747
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Анафрий
Мать: не указана
д. Новокшёновская
Рождение ребёнка
1766
Сын: Синцов Александр Саввович
Отец ребёнка: Синцов Савва Михайлович
Рождение ребёнка
1774
Отец ребёнка: Синцов Савва Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795