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Синцов Савва Михайлович

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Место рождения

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1718

Дата смерти

1784

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: Синцов Михаил Тимофеевич

Мать: не указана

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1743

Сын: Синцов Тимофей Саввович

Мать ребёнка: Синцова Евдокия Исаева

Рождение ребёнка
1766

Сын: Синцов Александр Саввович

Мать ребёнка: Синцова Ефимия Анафриева

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1774

Сын: Синцов Михаил Саввович

Мать ребёнка: Синцова Ефимия Анафриева

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синцова Евдокия Исаева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синцова Ефимия Анафриева

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
1784
Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
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