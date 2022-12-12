Синцов Савва Михайлович
Место рождения
Дата рождения1718
Дата смерти1784
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: Синцов Михаил Тимофеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743
Мать ребёнка: Синцова Евдокия Исаева
Рождение ребёнка
1766
Сын: Синцов Александр Саввович
Мать ребёнка: Синцова Ефимия Анафриева
Рождение ребёнка
1774
Мать ребёнка: Синцова Ефимия Анафриева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Синцова Евдокия Исаева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Синцова Ефимия Анафриева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1784