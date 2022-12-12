Хорошавин Авксентий Ананьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавин Авксентий Ананьевич

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Место рождения

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

После 1864

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Хорошавин Ананий Васильевич

Мать: Хорошавина Евдокия Андреевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Хорошавин Пётр Авксентевич

Мать ребёнка: Хорошавина Анисия Михайловна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
предположено что это его отец
Бракосочетание
11.11.1846

Жена: Хорошавина Акилина Андреевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
2 брак
Рождение ребёнка
29.06.1850

Сын: Хорошавин Павел Авксентевич

Мать ребёнка: Хорошавина Акилина Андреевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
03.03.1852

Сын: Хорошавин Иван Авксентевич

Мать ребёнка: Хорошавина Акилина Андреевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Хорошавин Леонид Авксентевич

Мать ребёнка: Хорошавина Акилина Андреевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
28.05.1859

Дочь: Шихова Феодосия Авксентева

Мать ребёнка: Хорошавина Акилина Андреевна

поч. Новорасчистной
Рождение ребёнка
24.07.1862

Сын: Хорошавин Антон Авксентевич

Мать ребёнка: Хорошавина Акилина Андреевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
26.11.1864

Дочь: Зеленина Анастасия Авксентева

Мать ребёнка: Хорошавина Акилина Андреевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавина Анисия Михайловна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1864
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