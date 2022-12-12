Хорошавин Авксентий Ананьевич
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиПосле 1864
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Рождение ребёнка
1842
Сын: Хорошавин Пётр Авксентевич
Мать ребёнка: Хорошавина Анисия Михайловна
предположено что это его отец
Бракосочетание
11.11.1846
2 брак
Рождение ребёнка
29.06.1850
Сын: Хорошавин Павел Авксентевич
Мать ребёнка: Хорошавина Акилина Андреевна
Рождение ребёнка
03.03.1852
Сын: Хорошавин Иван Авксентевич
Мать ребёнка: Хорошавина Акилина Андреевна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Хорошавин Леонид Авксентевич
Мать ребёнка: Хорошавина Акилина Андреевна
Рождение ребёнка
28.05.1859
Дочь: Шихова Феодосия Авксентева
Мать ребёнка: Хорошавина Акилина Андреевна
поч. Новорасчистной
Рождение ребёнка
24.07.1862
Сын: Хорошавин Антон Авксентевич
Мать ребёнка: Хорошавина Акилина Андреевна
Рождение ребёнка
26.11.1864
Дочь: Зеленина Анастасия Авксентева
Мать ребёнка: Хорошавина Акилина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1864