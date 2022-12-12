Хорошавин Фёдор Ананьевич
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смерти14.08.1864
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Бракосочетание
09.02.1832
Жена: Хорошавина Фёкла
1 брак
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Евфимия Фёдоровна
Мать ребёнка: Хорошавина Фёкла
Бракосочетание
05.11.1839
2 брак
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Марья Фёдоровна
Мать ребёнка: Хорошавина Марина Иосифовна
Рождение ребёнка
20.06.1845
Сын: Хорошавин Павел Фёдорович
Мать ребёнка: Хорошавина Марина Иосифовна
Рождение ребёнка
09.11.1849
Дочь: Степанида Фёдоровна
Мать ребёнка: Хорошавина Марина Иосифовна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Хорошавин Дмитрий Фёдорович
Мать ребёнка: Хорошавина Марина Иосифовна
Рождение ребёнка
07.03.1859
Дочь: Хорошавина Матрона Фёдоровна
Мать ребёнка: Хорошавина Марина Иосифовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.08.1864