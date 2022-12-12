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Хорошавин Фёдор Ананьевич

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Место рождения

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

14.08.1864

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Хорошавин Ананий Васильевич

Мать: Хорошавина Евдокия Андреевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
09.02.1832

Жена: Хорошавина Фёкла

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
1 брак
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Евфимия Фёдоровна

Мать ребёнка: Хорошавина Фёкла

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
05.11.1839

Жена: Хорошавина Марина Иосифовна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
2 брак
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Марья Фёдоровна

Мать ребёнка: Хорошавина Марина Иосифовна

Рождение ребёнка
20.06.1845

Сын: Хорошавин Павел Фёдорович

Мать ребёнка: Хорошавина Марина Иосифовна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
09.11.1849

Дочь: Степанида Фёдоровна

Мать ребёнка: Хорошавина Марина Иосифовна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Хорошавин Дмитрий Фёдорович

Мать ребёнка: Хорошавина Марина Иосифовна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
07.03.1859

Дочь: Хорошавина Матрона Фёдоровна

Мать ребёнка: Хорошавина Марина Иосифовна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
14.08.1864
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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