Хорошавина (Перминова) Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Перминов Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1803 ст.
невеста того же прихода займищ. Новорасчистного
Рождение ребёнка
1806
Сын: Хорошавин Фёдор Ананьевич
Отец ребёнка: Хорошавин Ананий Васильевич
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Гликерия Ананьева
Отец ребёнка: Хорошавин Ананий Васильевич
Рождение ребёнка
1813
Сын: Хорошавин Андрей Ананьевич
Отец ребёнка: Хорошавин Ананий Васильевич
Рождение ребёнка
1820
Сын: Хорошавин Авксентий Ананьевич
Отец ребёнка: Хорошавин Ананий Васильевич
Рождение ребёнка
1822
Сын: Хорошавин Елисей Ананьевич
Отец ребёнка: Хорошавин Ананий Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858