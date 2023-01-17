Хорошавина (Перминова) Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина (Перминова) Евдокия Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Перминов Андрей

Мать: не указана

Бракосочетание
26.01.1803 ст.

Муж: Хорошавин Ананий Васильевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
невеста того же прихода займищ. Новорасчистного
Рождение ребёнка
1806

Сын: Хорошавин Фёдор Ананьевич

Отец ребёнка: Хорошавин Ананий Васильевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Гликерия Ананьева

Отец ребёнка: Хорошавин Ананий Васильевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Хорошавин Андрей Ананьевич

Отец ребёнка: Хорошавин Ананий Васильевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Хорошавин Авксентий Ананьевич

Отец ребёнка: Хорошавин Ананий Васильевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Хорошавин Елисей Ананьевич

Отец ребёнка: Хорошавин Ананий Васильевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1858
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