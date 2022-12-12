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Хорошавин Ананий Васильевич

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Место рождения

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1786

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Хорошавин Василий Радионович

Мать: Хорошавина Ксения Якимова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
26.01.1803 ст.

Жена: Хорошавина Евдокия Андреевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
невеста того же прихода займищ. Новорасчистного
Рождение ребёнка
1806

Сын: Хорошавин Фёдор Ананьевич

Мать ребёнка: Хорошавина Евдокия Андреевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Гликерия Ананьева

Мать ребёнка: Хорошавина Евдокия Андреевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Хорошавин Андрей Ананьевич

Мать ребёнка: Хорошавина Евдокия Андреевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Хорошавин Авксентий Ананьевич

Мать ребёнка: Хорошавина Евдокия Андреевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Хорошавин Елисей Ананьевич

Мать ребёнка: Хорошавина Евдокия Андреевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1844
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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