Хорошавин Ананий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смерти1844
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Бракосочетание
26.01.1803 ст.
невеста того же прихода займищ. Новорасчистного
Рождение ребёнка
1806
Сын: Хорошавин Фёдор Ананьевич
Мать ребёнка: Хорошавина Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Гликерия Ананьева
Мать ребёнка: Хорошавина Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1813
Сын: Хорошавин Андрей Ананьевич
Мать ребёнка: Хорошавина Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1820
Сын: Хорошавин Авксентий Ананьевич
Мать ребёнка: Хорошавина Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Хорошавин Елисей Ананьевич
Мать ребёнка: Хорошавина Евдокия Андреевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1844