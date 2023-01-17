Хорошавина (Попыванова) Ксения Якимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина (Попыванова) Ксения Якимова

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Место рождения

Марьинский, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1759

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Попыванов Яким Фёдорович

Мать: Попыванова Ксения Осипова

Марьинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Феодосия Васильевна

Отец ребёнка: Хорошавин Василий Радионович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Хорошавин Ананий Васильевич

Отец ребёнка: Хорошавин Василий Радионович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Хорошавин Косьма Васильевич

Отец ребёнка: Хорошавин Василий Радионович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Устина Васильевна

Отец ребёнка: Хорошавин Василий Радионович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Хорошавин Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Хорошавин Василий Радионович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Василий Радионович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1795
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