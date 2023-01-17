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Хорошавин Василий Радионович

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Место рождения

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1760

Дата смерти

1810

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Хорошавин Радион Карпович

Мать: Хорошавина Параскева Козмина

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Феодосия Васильевна

Мать ребёнка: Хорошавина Ксения Якимова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Хорошавин Ананий Васильевич

Мать ребёнка: Хорошавина Ксения Якимова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Хорошавин Косьма Васильевич

Мать ребёнка: Хорошавина Ксения Якимова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Устина Васильевна

Мать ребёнка: Хорошавина Ксения Якимова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Хорошавин Фёдор Васильевич

Мать ребёнка: Хорошавина Ксения Якимова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огородникова Евдокия Стефанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавина Ксения Якимова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1810
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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