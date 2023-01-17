Хорошавин Василий Радионович
Место рождения
Дата рождения1760
Дата смерти1810
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Феодосия Васильевна
Мать ребёнка: Хорошавина Ксения Якимова
Рождение ребёнка
1786
Сын: Хорошавин Ананий Васильевич
Мать ребёнка: Хорошавина Ксения Якимова
Рождение ребёнка
1796
Сын: Хорошавин Косьма Васильевич
Мать ребёнка: Хорошавина Ксения Якимова
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Устина Васильевна
Мать ребёнка: Хорошавина Ксения Якимова
Рождение ребёнка
1806
Сын: Хорошавин Фёдор Васильевич
Мать ребёнка: Хорошавина Ксения Якимова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1810