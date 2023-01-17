Хорошавин Радион Карпович
Место рождения
Дата рождения1729
Дата смертиДо 1779
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: Хорошавин Карп Агафонов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1749
Сын: Хорошавин Роман Радионович
Мать ребёнка: Хорошавина Параскева Козмина
Рождение ребёнка
1753
Сын: Хорошавин Михаил Радионович
Мать ребёнка: Хорошавина Параскева Козмина
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Настасия Радионовна
Мать ребёнка: Хорошавина Параскева Козмина
Рождение ребёнка
1760
Сын: Хорошавин Василий Радионович
Мать ребёнка: Хорошавина Параскева Козмина
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Феодосия Радионовна
Мать ребёнка: Хорошавина Параскева Козмина
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1779