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Хорошавин Радион Карпович

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Место рождения

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1729

Дата смерти

До 1779

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Хорошавин Карп Агафонов

Мать: не указана

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Хорошавин Роман Радионович

Мать ребёнка: Хорошавина Параскева Козмина

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Хорошавин Михаил Радионович

Мать ребёнка: Хорошавина Параскева Козмина

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Настасия Радионовна

Мать ребёнка: Хорошавина Параскева Козмина

Рождение ребёнка
1760

Сын: Хорошавин Василий Радионович

Мать ребёнка: Хорошавина Параскева Козмина

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Феодосия Радионовна

Мать ребёнка: Хорошавина Параскева Козмина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавина Параскева Козмина

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
До 1779
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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