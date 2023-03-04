Хорошавин Карп Агафонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1692
Дата смерти1759
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692
Отец: Хорошавин Агафон Андреевич
Мать: Хорошавин Анна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хорошавин Ирина Петрова
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1710
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1729
Сын: Хорошавин Радион Карпович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1731
Сын: Хорошавин Киприян Карпович
Мать ребёнка: Хорошавин Ирина Петрова
Смерть
1759