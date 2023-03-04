Хорошавин Карп Агафонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавин Карп Агафонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1692

Дата смерти

1759

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692

Отец: Хорошавин Агафон Андреевич

Мать: Хорошавин Анна Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавин Ирина Петрова

Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1710

Сын: Хорошавин Димет Карпович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1729

Сын: Хорошавин Радион Карпович

Мать ребёнка: не указана

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1731

Сын: Хорошавин Киприян Карпович

Мать ребёнка: Хорошавин Ирина Петрова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1759

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