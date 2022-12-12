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Хорошавин Димет Карпович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Дата смерти

До 1779

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: Хорошавин Карп Агафонов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1741

Сын: Хорошавин Никифор Диметович

Мать ребёнка: Хорошавина Марья Никитина

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Марья Диментева

Мать ребёнка: Хорошавина Марья Никитина

Рождение ребёнка
1753

Сын: Хорошавин Иван Диметович

Мать ребёнка: Хорошавина Марья Никитина

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Настаси Диментева

Мать ребёнка: Хорошавина Елена Радионова

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Перевалова Евдокия Диментева

Мать ребёнка: Хорошавина Елена Радионова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавина Марья Никитина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавина Елена Радионова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
До 1779
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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