Хорошавин Димет Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1710
Дата смертиДо 1779
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: Хорошавин Карп Агафонов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1741
Сын: Хорошавин Никифор Диметович
Мать ребёнка: Хорошавина Марья Никитина
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Марья Диментева
Мать ребёнка: Хорошавина Марья Никитина
Рождение ребёнка
1753
Мать ребёнка: Хорошавина Марья Никитина
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Настаси Диментева
Мать ребёнка: Хорошавина Елена Радионова
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Перевалова Евдокия Диментева
Мать ребёнка: Хорошавина Елена Радионова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1779