Хорошавин Никифор Диметович
Место рождения
Дата рождения1741
Дата смерти1802
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
22.02.1758 ст.
1758г.(свадьба) МК Камешницкое ф. 237 оп. 75 д. 13 из деревни Репинской отец Иван Шихов
Рождение ребёнка
1762
Дочь: (Хорошавина) Дарья Никифоровна
Мать ребёнка: Хорошавина (Шихова) Мавра Ивановна
Рождение ребёнка
1767
Сын: Хорошавин Осип Никифорович
Мать ребёнка: Хорошавина (Шихова) Мавра Ивановна
Рождение ребёнка
1776
Сын: Хорошавин Иван Никифорович
Мать ребёнка: Хорошавина (Шихова) Мавра Ивановна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Хорошавина) Параскева Никифоровна
Мать ребёнка: Хорошавина (Шихова) Мавра Ивановна
Рождение ребёнка
1780
Сын: Хорошавин Алексей Никифорович
Мать ребёнка: Хорошавина (Шихова) Мавра Ивановна
Смерть
1802