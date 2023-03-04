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Хорошавин Никифор Диметович

Место рождения

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1741

Дата смерти

1802

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Хорошавин Димет Карпович

Мать: Хорошавина Марья Никитина

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
22.02.1758 ст.

Жена: Хорошавина (Шихова) Мавра Ивановна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
1758г.(свадьба) МК Камешницкое ф. 237 оп. 75 д. 13 из деревни Репинской отец Иван Шихов
Рождение ребёнка
1762

Дочь: (Хорошавина) Дарья Никифоровна

Мать ребёнка: Хорошавина (Шихова) Мавра Ивановна

Рождение ребёнка
1767

Сын: Хорошавин Осип Никифорович

Мать ребёнка: Хорошавина (Шихова) Мавра Ивановна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Хорошавин Иван Никифорович

Мать ребёнка: Хорошавина (Шихова) Мавра Ивановна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Хорошавина) Параскева Никифоровна

Мать ребёнка: Хорошавина (Шихова) Мавра Ивановна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Хорошавин Алексей Никифорович

Мать ребёнка: Хорошавина (Шихова) Мавра Ивановна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1802
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

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