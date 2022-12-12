Хорошавина (Шихова) Мавра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина (Шихова) Мавра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Шихов Иван

Мать: не указана

д. Репинская
Бракосочетание
22.02.1758 ст.

Муж: Хорошавин Никифор Диметович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
1758г.(свадьба) МК Камешницкое ф. 237 оп. 75 д. 13 из деревни Репинской отец Иван Шихов
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Дарья Никифоровна

Отец ребёнка: Хорошавин Никифор Диметович

Рождение ребёнка
1767

Сын: Хорошавин Осип Никифорович

Отец ребёнка: Хорошавин Никифор Диметович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Хорошавин Иван Никифорович

Отец ребёнка: Хорошавин Никифор Диметович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Параскева Никифоровна

Отец ребёнка: Хорошавин Никифор Диметович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Хорошавин Алексей Никифорович

Отец ребёнка: Хорошавин Никифор Диметович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1795
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