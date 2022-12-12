Хорошавина (Шихова) Мавра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Шихов Иван
Мать: не указана
д. Репинская
Бракосочетание
22.02.1758 ст.
1758г.(свадьба) МК Камешницкое ф. 237 оп. 75 д. 13 из деревни Репинской отец Иван Шихов
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Дарья Никифоровна
Отец ребёнка: Хорошавин Никифор Диметович
Рождение ребёнка
1767
Сын: Хорошавин Осип Никифорович
Отец ребёнка: Хорошавин Никифор Диметович
Рождение ребёнка
1776
Сын: Хорошавин Иван Никифорович
Отец ребёнка: Хорошавин Никифор Диметович
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Параскева Никифоровна
Отец ребёнка: Хорошавин Никифор Диметович
Рождение ребёнка
1780
Сын: Хорошавин Алексей Никифорович
Отец ребёнка: Хорошавин Никифор Диметович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795