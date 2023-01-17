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Хорошавин Иван Никифорович

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Место рождения

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1776

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Хорошавин Никифор Диметович

Мать: Хорошавина Мавра Ивановна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Хорошавина Феодосия Исакова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Хорошавина Феодосия Исакова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Хорошавина Феодосия Исакова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавина Феодосия Исакова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1820
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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