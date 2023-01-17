Хорошавин Иван Никифорович
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смерти1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Хорошавина Феодосия Исакова
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Хорошавина Феодосия Исакова
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Хорошавина Феодосия Исакова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1820