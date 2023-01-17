Хорошавина (?) Феодосия Исакова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина (?) Феодосия Исакова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Хорошавин Иван Никифорович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Хорошавин Иван Никифорович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Хорошавин Иван Никифорович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Иван Никифорович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1795
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