Хорошавин Осип Никифорович
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смерти1802
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Бракосочетание
26.10.1783 ст.
1783г. (свадьба) МК Камещницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1013 Муж поч. Новорасчистной жена тогоже прихода д. Кислицинской отец Димитрий Кислицын оба первым браком
Рождение ребёнка
1790
Сын: Хорошавин Епимих Осипович
Мать ребёнка: Хорошавина Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Феодосия Осиповна
Мать ребёнка: Хорошавина Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1797
Сын: Хорошавин Максим Осипович
Мать ребёнка: Хорошавина Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
16.10.1799
Дочь: Параскева Осиповна
Мать ребёнка: Хорошавина Анастасия Дмитриевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1802