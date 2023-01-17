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Хорошавин Осип Никифорович

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Место рождения

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1767

Дата смерти

1802

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Хорошавин Никифор Диметович

Мать: Хорошавина Мавра Ивановна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
26.10.1783 ст.

Жена: Хорошавина Анастасия Дмитриевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
1783г. (свадьба) МК Камещницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1013 Муж поч. Новорасчистной жена тогоже прихода д. Кислицинской отец Димитрий Кислицын оба первым браком
Рождение ребёнка
1790

Сын: Хорошавин Епимих Осипович

Мать ребёнка: Хорошавина Анастасия Дмитриевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Феодосия Осиповна

Мать ребёнка: Хорошавина Анастасия Дмитриевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Хорошавин Максим Осипович

Мать ребёнка: Хорошавина Анастасия Дмитриевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
16.10.1799

Дочь: Параскева Осиповна

Мать ребёнка: Хорошавина Анастасия Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1802
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