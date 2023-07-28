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Хорошавин Максим Осипович

Место рождения

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1797

Дата смерти

08.11.1851

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Хорошавин Осип Никифорович

Мать: Хорошавина Анастасия Дмитриевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Гликерия Максимовна

Мать ребёнка: Хорошавина Марфа

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Хорошавин Иван Максимович

Мать ребёнка: Хорошавина Марфа

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Марфа Максимовна

Мать ребёнка: Хорошавина Марфа

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Анна Максимовна

Мать ребёнка: Хорошавина Марфа

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Хорошавин Иван Максимович

Мать ребёнка: Хорошавина Марфа

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавина Марфа

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
08.11.1851
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область