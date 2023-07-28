Хорошавин Максим Осипович
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смерти08.11.1851
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Гликерия Максимовна
Мать ребёнка: Хорошавина Марфа
Рождение ребёнка
1824
Сын: Хорошавин Иван Максимович
Мать ребёнка: Хорошавина Марфа
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Марфа Максимовна
Мать ребёнка: Хорошавина Марфа
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Анна Максимовна
Мать ребёнка: Хорошавина Марфа
Рождение ребёнка
1833
Сын: Хорошавин Иван Максимович
Мать ребёнка: Хорошавина Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хорошавина Марфа
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.11.1851