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Хорошавин Иван Максимович

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Место рождения

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1833

Дата смерти

После 1864

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Хорошавин Максим Осипович

Мать: Хорошавина Марфа

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
05.11.1856

Жена: Хорошавина Епелиния Алексеевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
17.07.1858

Дочь: Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Хорошавина Епелиния Алексеевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
26.09.1859

Сын: Хорошавин Ананий Иванович

Мать ребёнка: Хорошавина Епелиния Алексеевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
14.08.1864

Дочь: Васса Ивановна

Мать ребёнка: Хорошавина Епелиния Алексеевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1864
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