Хорошавин Иван Максимович
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиПосле 1864
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Хорошавин Максим Осипович
Мать: Хорошавина Марфа
Бракосочетание
05.11.1856
Рождение ребёнка
17.07.1858
Дочь: Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Хорошавина Епелиния Алексеевна
Рождение ребёнка
26.09.1859
Сын: Хорошавин Ананий Иванович
Мать ребёнка: Хорошавина Епелиния Алексеевна
Рождение ребёнка
14.08.1864
Дочь: Васса Ивановна
Мать ребёнка: Хорошавина Епелиния Алексеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1864