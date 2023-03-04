Хорошавина (Падерина) Епелиния Алексеевна
Место рожденияп. Шиховской
Дата рождения1836
Дата смертиПосле 1864
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Падерин Алексей Павлович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
05.11.1856
Рождение ребёнка
17.07.1858
Дочь: (Хорошавина) Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Хорошавин Иван Максимович
Рождение ребёнка
26.09.1859
Сын: Хорошавин Ананий Иванович
Отец ребёнка: Хорошавин Иван Максимович
Рождение ребёнка
14.08.1864
Дочь: (Хорошавина) Васса Ивановна
Отец ребёнка: Хорошавин Иван Максимович
Смерть
После 1864