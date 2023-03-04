Хорошавина (Падерина) Епелиния Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина (Падерина) Епелиния Алексеевна

Место рождения

п. Шиховской

Дата рождения

1836

Дата смерти

После 1864

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Падерин Алексей Павлович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
05.11.1856

Муж: Хорошавин Иван Максимович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
17.07.1858

Дочь: (Хорошавина) Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Хорошавин Иван Максимович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
26.09.1859

Сын: Хорошавин Ананий Иванович

Отец ребёнка: Хорошавин Иван Максимович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
14.08.1864

Дочь: (Хорошавина) Васса Ивановна

Отец ребёнка: Хорошавин Иван Максимович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1864

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