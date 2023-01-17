Хорошавина (?) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина (?) Марфа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Гликерия Максимовна

Отец ребёнка: Хорошавин Максим Осипович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Хорошавин Иван Максимович

Отец ребёнка: Хорошавин Максим Осипович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Марфа Максимовна

Отец ребёнка: Хорошавин Максим Осипович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Анна Максимовна

Отец ребёнка: Хорошавин Максим Осипович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Хорошавин Иван Максимович

Отец ребёнка: Хорошавин Максим Осипович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Максим Осипович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1834
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