Хорошавина (?) Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Гликерия Максимовна
Отец ребёнка: Хорошавин Максим Осипович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Хорошавин Иван Максимович
Отец ребёнка: Хорошавин Максим Осипович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Марфа Максимовна
Отец ребёнка: Хорошавин Максим Осипович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Анна Максимовна
Отец ребёнка: Хорошавин Максим Осипович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Хорошавин Иван Максимович
Отец ребёнка: Хорошавин Максим Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834