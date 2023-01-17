Хорошавина (Кислицына) Анастасия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.10.1783 ст.
1783г. (свадьба) МК Камещницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1013 Муж поч. Новорасчистной жена тогоже прихода д. Кислицинской отец Димитрий Кислицын оба первым браком
Рождение ребёнка
1790
Сын: Хорошавин Епимих Осипович
Отец ребёнка: Хорошавин Осип Никифорович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Феодосия Осиповна
Отец ребёнка: Хорошавин Осип Никифорович
Рождение ребёнка
1797
Сын: Хорошавин Максим Осипович
Отец ребёнка: Хорошавин Осип Никифорович
Рождение ребёнка
16.10.1799
Дочь: Параскева Осиповна
Отец ребёнка: Хорошавин Осип Никифорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795