Хорошавина (Кислицына) Анастасия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина (Кислицына) Анастасия Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.10.1783 ст.

Муж: Хорошавин Осип Никифорович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
1783г. (свадьба) МК Камещницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1013 Муж поч. Новорасчистной жена тогоже прихода д. Кислицинской отец Димитрий Кислицын оба первым браком
Рождение ребёнка
1790

Сын: Хорошавин Епимих Осипович

Отец ребёнка: Хорошавин Осип Никифорович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Феодосия Осиповна

Отец ребёнка: Хорошавин Осип Никифорович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Хорошавин Максим Осипович

Отец ребёнка: Хорошавин Осип Никифорович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
16.10.1799

Дочь: Параскева Осиповна

Отец ребёнка: Хорошавин Осип Никифорович

Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1795
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