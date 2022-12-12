Хорошавина Марья Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина Марья Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1708

Дата смерти

После 1756

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1741

Сын: Хорошавин Никифор Диметович

Отец ребёнка: Хорошавин Димет Карпович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Марья Диментева

Отец ребёнка: Хорошавин Димет Карпович

Рождение ребёнка
1753

Сын: Хорошавин Иван Диметович

Отец ребёнка: Хорошавин Димет Карпович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Димет Карпович

Смерть
После 1756
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