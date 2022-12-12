Хорошавина Марья Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1708
Дата смертиПосле 1756
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1741
Сын: Хорошавин Никифор Диметович
Отец ребёнка: Хорошавин Димет Карпович
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Марья Диментева
Отец ребёнка: Хорошавин Димет Карпович
Рождение ребёнка
1753
Отец ребёнка: Хорошавин Димет Карпович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1756