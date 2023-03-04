Хорошавина (Булатова) Елена Радионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смерти1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Настаси Диментева
Отец ребёнка: Хорошавин Димет Карпович
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Перевалова Евдокия Диментева
Отец ребёнка: Хорошавин Димет Карпович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1795