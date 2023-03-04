Хорошавина (Булатова) Елена Радионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина (Булатова) Елена Радионова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Настаси Диментева

Отец ребёнка: Хорошавин Димет Карпович

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Перевалова Евдокия Диментева

Отец ребёнка: Хорошавин Димет Карпович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Димет Карпович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1795
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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