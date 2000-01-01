Хорошавин Киприян Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: Хорошавин Карп Агафонов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Мать ребёнка: Хорошавина Марья Петрова
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Мелания Киприянова
Мать ребёнка: Хорошавина Марья Петрова
Рождение ребёнка
1756
Сын: Хорошавин Тимофей Киприян
Мать ребёнка: Хорошавина Марья Петрова
Рождение ребёнка
1760
Сын: Хорошавин Василий Киприян
Мать ребёнка: Хорошавина Марья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хорошавина Марья Петрова
Смерть
После 1763