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Хорошавин Киприян Карпович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Хорошавин Карп Агафонов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Сын: Хорошавин Карп Киприян

Мать ребёнка: Хорошавина Марья Петрова

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Мелания Киприянова

Мать ребёнка: Хорошавина Марья Петрова

Рождение ребёнка
1756

Сын: Хорошавин Тимофей Киприян

Мать ребёнка: Хорошавина Марья Петрова

Рождение ребёнка
1760

Сын: Хорошавин Василий Киприян

Мать ребёнка: Хорошавина Марья Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавина Марья Петрова

Смерть
После 1763
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