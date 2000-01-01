Хорошавина (Братухина) Марья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Отец ребёнка: Хорошавин Киприян Карпович
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Мелания Киприянова
Отец ребёнка: Хорошавин Киприян Карпович
Рождение ребёнка
1756
Сын: Хорошавин Тимофей Киприян
Отец ребёнка: Хорошавин Киприян Карпович
Рождение ребёнка
1760
Сын: Хорошавин Василий Киприян
Отец ребёнка: Хорошавин Киприян Карпович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1763