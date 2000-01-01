Хорошавина (Братухина) Марья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХорошавина (Братухина) Марья Петрова

Хорошавина (Братухина) Марья Петрова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Сын: Хорошавин Карп Киприян

Отец ребёнка: Хорошавин Киприян Карпович

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Мелания Киприянова

Отец ребёнка: Хорошавин Киприян Карпович

Рождение ребёнка
1756

Сын: Хорошавин Тимофей Киприян

Отец ребёнка: Хорошавин Киприян Карпович

Рождение ребёнка
1760

Сын: Хорошавин Василий Киприян

Отец ребёнка: Хорошавин Киприян Карпович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Киприян Карпович

Смерть
После 1763
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close