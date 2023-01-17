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Хорошавин Роман Радионович

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Место рождения

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1749

Дата смерти

1809

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Хорошавин Радион Карпович

Мать: Хорошавина Параскева Козмина

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
05.02.1764 ст.

Жена: Хорошавина Параскева Петрова

1764г. (свадьба) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 19 д. муж (отрок) из д. Хорошавинской жена из Талицкого спаского прихода деревни Решетниковская отец Пётр Доровин
Рождение ребёнка
1770

Сын: Хорошавин Моисей Романович

Мать ребёнка: Хорошавина Параскева Петрова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1809
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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