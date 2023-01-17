Хорошавин Роман Радионович
Место рождения
Дата рождения1749
Дата смерти1809
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Бракосочетание
05.02.1764 ст.
1764г. (свадьба) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 19 д. муж (отрок) из д. Хорошавинской жена из Талицкого спаского прихода деревни Решетниковская отец Пётр Доровин
Рождение ребёнка
1770
Сын: Хорошавин Моисей Романович
Мать ребёнка: Хорошавина Параскева Петрова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1809