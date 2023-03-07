Хорошавин Моисей Романович
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Рождение ребёнка
1788
Сын: Хорошавин Герасим Моисеевич
Мать ребёнка: Хорошавина Ефимия Миронова
Рождение ребёнка
1795
Сын: Хорошавин Кирил Моисеевич
Мать ребёнка: Хорошавина Ефимия Миронова
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Васса Моисеевна
Мать ребёнка: Хорошавина Ефимия Миронова
Рождение ребёнка
1805
Сын: Хорошавин Прокоп Моисеевич
Мать ребёнка: Хорошавина Ефимия Миронова
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Хорошавина Ефимия Миронова
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Марфа Моисеевна
Мать ребёнка: Хорошавина Ефимия Миронова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834