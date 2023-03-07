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Хорошавин Моисей Романович

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Место рождения

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1770

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Хорошавин Роман Радионович

Мать: Хорошавина Параскева Петрова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Хорошавин Герасим Моисеевич

Мать ребёнка: Хорошавина Ефимия Миронова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Хорошавин Кирил Моисеевич

Мать ребёнка: Хорошавина Ефимия Миронова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Васса Моисеевна

Мать ребёнка: Хорошавина Ефимия Миронова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Хорошавин Прокоп Моисеевич

Мать ребёнка: Хорошавина Ефимия Миронова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Хорошавин Исак Моисеевич

Мать ребёнка: Хорошавина Ефимия Миронова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Марфа Моисеевна

Мать ребёнка: Хорошавина Ефимия Миронова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавина Ефимия Миронова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1834
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