Хорошавин Прокоп Моисеевич
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиПосле 1863
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1831
Сын: Хорошавин Андрей Прокопивич
Мать ребёнка: Хорошавина Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Хорошавина) Акилина Прокопьевна
Мать ребёнка: Хорошавина Варвара Васильевна
Бракосочетание
25.01.1863
2 брак, вдова Анания Кислицына, д. Кислицкая
Рождение ребёнка
24.10.1863
Сын: Хорошавин Дмитрий Прокопивич
Мать ребёнка: Хорошавина Параскева Моисеева
Смерть
После 1863