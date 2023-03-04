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Хорошавин Прокоп Моисеевич

Место рождения

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

После 1863

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Хорошавин Моисей Романович

Мать: Хорошавина Ефимия Миронова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавина Варвара Васильевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Хорошавин Андрей Прокопивич

Мать ребёнка: Хорошавина Варвара Васильевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Хорошавина) Акилина Прокопьевна

Мать ребёнка: Хорошавина Варвара Васильевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
25.01.1863

Жена: Хорошавина Параскева Моисеева

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
2 брак, вдова Анания Кислицына, д. Кислицкая
Рождение ребёнка
24.10.1863

Сын: Хорошавин Дмитрий Прокопивич

Мать ребёнка: Хорошавина Параскева Моисеева

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1863

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