Хорошавина (?) Ефимия Миронова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХорошавина (?) Ефимия Миронова

Хорошавина (?) Ефимия Миронова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1788

Сын: Хорошавин Герасим Моисеевич

Отец ребёнка: Хорошавин Моисей Романович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Хорошавин Кирил Моисеевич

Отец ребёнка: Хорошавин Моисей Романович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Васса Моисеевна

Отец ребёнка: Хорошавин Моисей Романович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Хорошавин Прокоп Моисеевич

Отец ребёнка: Хорошавин Моисей Романович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Хорошавин Исак Моисеевич

Отец ребёнка: Хорошавин Моисей Романович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Марфа Моисеевна

Отец ребёнка: Хорошавин Моисей Романович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Моисей Романович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1834
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