Хорошавина (?) Ефимия Миронова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1788
Сын: Хорошавин Герасим Моисеевич
Отец ребёнка: Хорошавин Моисей Романович
Рождение ребёнка
1795
Сын: Хорошавин Кирил Моисеевич
Отец ребёнка: Хорошавин Моисей Романович
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Васса Моисеевна
Отец ребёнка: Хорошавин Моисей Романович
Рождение ребёнка
1805
Сын: Хорошавин Прокоп Моисеевич
Отец ребёнка: Хорошавин Моисей Романович
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Хорошавин Моисей Романович
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Марфа Моисеевна
Отец ребёнка: Хорошавин Моисей Романович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834