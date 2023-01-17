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Хорошавин Герасим Моисеевич

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Место рождения

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1788

Дата смерти

12.05.1849

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Хорошавин Моисей Романович

Мать: Хорошавина Ефимия Миронова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Хорошавин Фёдор Герасимович

Мать ребёнка: Хорошавина Степанида

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Хорошавина Неонила Герасимовна

Мать ребёнка: Хорошавина Степанида

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Хорошавин Елистей Герасимович

Мать ребёнка: Хорошавина Степанида

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Хорошавин Сергей Герасимович

Мать ребёнка: Хорошавина Степанида

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Мария Герасимовна

Мать ребёнка: Хорошавина Степанида

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавина Степанида

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
12.05.1849
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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