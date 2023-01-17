Хорошавин Герасим Моисеевич
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смерти12.05.1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Рождение ребёнка
1814
Сын: Хорошавин Фёдор Герасимович
Мать ребёнка: Хорошавина Степанида
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Хорошавина Неонила Герасимовна
Мать ребёнка: Хорошавина Степанида
Рождение ребёнка
1823
Сын: Хорошавин Елистей Герасимович
Мать ребёнка: Хорошавина Степанида
Рождение ребёнка
1832
Сын: Хорошавин Сергей Герасимович
Мать ребёнка: Хорошавина Степанида
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Мария Герасимовна
Мать ребёнка: Хорошавина Степанида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хорошавина Степанида
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.05.1849