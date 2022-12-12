Хорошавина (Доровина) Параскева Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина (Доровина) Параскева Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1749 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.02.1764 ст.

Муж: Хорошавин Роман Радионович

1764г. (свадьба) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 19 д. муж (отрок) из д. Хорошавинской жена из Талицкого спаского прихода деревни Решетниковская отец Пётр Доровин
Рождение ребёнка
1770

Сын: Хорошавин Моисей Романович

Отец ребёнка: Хорошавин Роман Радионович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1795
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