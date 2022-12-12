Хорошавина (Доровина) Параскева Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1764 ст.
1764г. (свадьба) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 19 д. муж (отрок) из д. Хорошавинской жена из Талицкого спаского прихода деревни Решетниковская отец Пётр Доровин
Рождение ребёнка
1770
Сын: Хорошавин Моисей Романович
Отец ребёнка: Хорошавин Роман Радионович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795