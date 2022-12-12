Хорошавина (Микулина) Параскева Козмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина (Микулина) Параскева Козмина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Микулин Козма Михайлович

Мать: Микулина Параскева Зиновьева

Рождение ребёнка
1749

Сын: Хорошавин Роман Радионович

Отец ребёнка: Хорошавин Радион Карпович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Хорошавин Михаил Радионович

Отец ребёнка: Хорошавин Радион Карпович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Настасия Радионовна

Отец ребёнка: Хорошавин Радион Карпович

Рождение ребёнка
1760

Сын: Хорошавин Василий Радионович

Отец ребёнка: Хорошавин Радион Карпович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Феодосия Радионовна

Отец ребёнка: Хорошавин Радион Карпович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Радион Карпович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1795
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