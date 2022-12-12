Хорошавина (Микулина) Параскева Козмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Рождение ребёнка
1749
Сын: Хорошавин Роман Радионович
Отец ребёнка: Хорошавин Радион Карпович
Рождение ребёнка
1753
Сын: Хорошавин Михаил Радионович
Отец ребёнка: Хорошавин Радион Карпович
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Настасия Радионовна
Отец ребёнка: Хорошавин Радион Карпович
Рождение ребёнка
1760
Сын: Хорошавин Василий Радионович
Отец ребёнка: Хорошавин Радион Карпович
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Феодосия Радионовна
Отец ребёнка: Хорошавин Радион Карпович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795