Микулина Параскева Зиновьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Микулина Параскева Зиновьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1670

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1685

Сын: Микулин Дмитрий Козмин

Отец ребёнка: Микулин Козма Михайлович

Рождение ребёнка
1693

Дочь: Парасковья Козмина

Отец ребёнка: Микулин Козма Михайлович

Рождение ребёнка
1708

Сын: Микулин Андрей Козмин

Отец ребёнка: Микулин Козма Михайлович

Рождение ребёнка
1729

Дочь: Хорошавина Параскева Козмина

Отец ребёнка: Микулин Козма Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Микулин Козма Михайлович

Смерть
После 1710
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