Микулин Козма Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Микулин Козма Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1664

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1664

Отец: Микулин Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1685

Сын: Микулин Дмитрий Козмин

Мать ребёнка: Микулина Параскева Зиновьева

Рождение ребёнка
1693

Дочь: Парасковья Козмина

Мать ребёнка: Микулина Параскева Зиновьева

Рождение ребёнка
1708

Сын: Микулин Андрей Козмин

Мать ребёнка: Микулина Параскева Зиновьева

Рождение ребёнка
1729

Дочь: Хорошавина Параскева Козмина

Мать ребёнка: Микулина Параскева Зиновьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Микулина Параскева Зиновьева

Место жительства
Неизвестно
д. Дурнихинцы (Большие Дурнихинцы, Тимофея Черемисина)
Смерть
После 1710
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