Микулин Козма Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1664
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1664
Отец: Микулин Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1685
Мать ребёнка: Микулина Параскева Зиновьева
Рождение ребёнка
1693
Дочь: Парасковья Козмина
Мать ребёнка: Микулина Параскева Зиновьева
Рождение ребёнка
1708
Мать ребёнка: Микулина Параскева Зиновьева
Рождение ребёнка
1729
Дочь: Хорошавина Параскева Козмина
Мать ребёнка: Микулина Параскева Зиновьева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Дурнихинцы (Большие Дурнихинцы, Тимофея Черемисина)
Смерть
После 1710