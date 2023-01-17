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Хорошавин Михаил Радионович

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Место рождения

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1753

Дата смерти

1811

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Хорошавин Радион Карпович

Мать: Хорошавина Параскева Козмина

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Хорошавин Никифор Михайлович

Мать ребёнка: Хорошавина Наталия Андреевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Хорошавин Давид Михайлович

Мать ребёнка: Хорошавина Наталия Андреевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Мелания Михайловна

Мать ребёнка: Хорошавина Наталия Андреевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавина Наталия Андреевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1811
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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