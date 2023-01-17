Хорошавин Михаил Радионович
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смерти1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Рождение ребёнка
1774
Сын: Хорошавин Никифор Михайлович
Мать ребёнка: Хорошавина Наталия Андреевна
Рождение ребёнка
1776
Сын: Хорошавин Давид Михайлович
Мать ребёнка: Хорошавина Наталия Андреевна
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Мелания Михайловна
Мать ребёнка: Хорошавина Наталия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1811