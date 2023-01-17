Хорошавина (?) Наталия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиПосле 1805
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1774
Сын: Хорошавин Никифор Михайлович
Отец ребёнка: Хорошавин Михаил Радионович
Рождение ребёнка
1776
Сын: Хорошавин Давид Михайлович
Отец ребёнка: Хорошавин Михаил Радионович
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Мелания Михайловна
Отец ребёнка: Хорошавин Михаил Радионович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1805