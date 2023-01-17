Хорошавина (?) Наталия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина (?) Наталия Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

После 1805

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1774

Сын: Хорошавин Никифор Михайлович

Отец ребёнка: Хорошавин Михаил Радионович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Хорошавин Давид Михайлович

Отец ребёнка: Хорошавин Михаил Радионович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Мелания Михайловна

Отец ребёнка: Хорошавин Михаил Радионович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Михаил Радионович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1805
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