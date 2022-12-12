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Хорошавин Никифор Михайлович

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Место рождения

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1774

Дата смерти

24.01.1846

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Хорошавин Михаил Радионович

Мать: Хорошавина Наталия Андреевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Хорошавин Тимофей Никифорович

Мать ребёнка: Хорошавина Васса Ларионова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Мария Никифоровна

Мать ребёнка: Хорошавина Васса Ларионова

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Норина Ефимия Никифоровна

Мать ребёнка: Хорошавина Васса Ларионова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Хорошавин Пётр Никифорович

Мать ребёнка: Хорошавина Васса Ларионова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Мария Никифоровна

Мать ребёнка: Хорошавина Васса Ларионова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Елена Никифоровна

Мать ребёнка: Хорошавина Васса Ларионова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавина Васса Ларионова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
24.01.1846
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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