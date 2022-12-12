Хорошавин Никифор Михайлович
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смерти24.01.1846
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Рождение ребёнка
1795
Сын: Хорошавин Тимофей Никифорович
Мать ребёнка: Хорошавина Васса Ларионова
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Мария Никифоровна
Мать ребёнка: Хорошавина Васса Ларионова
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Норина Ефимия Никифоровна
Мать ребёнка: Хорошавина Васса Ларионова
Рождение ребёнка
1801
Сын: Хорошавин Пётр Никифорович
Мать ребёнка: Хорошавина Васса Ларионова
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Мария Никифоровна
Мать ребёнка: Хорошавина Васса Ларионова
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Елена Никифоровна
Мать ребёнка: Хорошавина Васса Ларионова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.01.1846