Хорошавин Пётр Никифорович
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Бракосочетание
11.02.1818
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Хорошавина Елена Ивановна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Маковьева Мавра Петровна
Мать ребёнка: Хорошавина Елена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
2 брак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858