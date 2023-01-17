Хорошавин Пётр Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХорошавин Пётр Никифорович

Хорошавин Пётр Никифорович

avatar

Место рождения

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Хорошавин Никифор Михайлович

Мать: Хорошавина Васса Ларионова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
11.02.1818

Жена: Хорошавина Елена Ивановна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Хорошавина Елена Ивановна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Маковьева Мавра Петровна

Мать ребёнка: Хорошавина Елена Ивановна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавина Неонила Герасимовна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
2 брак
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1858
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close