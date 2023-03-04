Хорошавина Васса Ларионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1795
Сын: Хорошавин Тимофей Никифорович
Отец ребёнка: Хорошавин Никифор Михайлович
Рождение ребёнка
1798
Дочь: (Хорошавина) Мария Никифоровна
Отец ребёнка: Хорошавин Никифор Михайлович
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Норина (Хорошавина) Ефимия Никифоровна
Отец ребёнка: Хорошавин Никифор Михайлович
Рождение ребёнка
1801
Сын: Хорошавин Пётр Никифорович
Отец ребёнка: Хорошавин Никифор Михайлович
Рождение ребёнка
1801
Дочь: (Хорошавина) Мария Никифоровна
Отец ребёнка: Хорошавин Никифор Михайлович
Рождение ребёнка
1806
Дочь: (Хорошавина) Елена Никифоровна
Отец ребёнка: Хорошавин Никифор Михайлович
Смерть
После 1834