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Хорошавина Васса Ларионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Никифор Михайлович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Хорошавин Тимофей Никифорович

Отец ребёнка: Хорошавин Никифор Михайлович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: (Хорошавина) Мария Никифоровна

Отец ребёнка: Хорошавин Никифор Михайлович

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Норина (Хорошавина) Ефимия Никифоровна

Отец ребёнка: Хорошавин Никифор Михайлович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Хорошавин Пётр Никифорович

Отец ребёнка: Хорошавин Никифор Михайлович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: (Хорошавина) Мария Никифоровна

Отец ребёнка: Хорошавин Никифор Михайлович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: (Хорошавина) Елена Никифоровна

Отец ребёнка: Хорошавин Никифор Михайлович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1834

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